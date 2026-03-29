Municipio Urdaneta activó dispositivo Semana Santa Segura 2026

La máxima autoridad municipal, enfatizó que este año no solo se busca la vigilancia, sino el acompañamiento a las comunidades en sus actividades religiosas y recreativas.

CIUDAD MCY.- Con la premisa de garantizar la paz, el orden y el bienestar de propios y visitantes, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta dio inicio formal al despliegue preventivo “Semana Santa Segura 2026”

Siguiendo las directrices nacionales de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y la conducción regional de la Gobernadora Joana Sánchez, junto al liderazgo local del alcalde Julio Melo, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de prevención han tomado las calles para resguardar el asueto santo.

El operativo cuenta con la participación estratégica de los organismos de seguridad ciudadana y el valiente voluntariado de Protección Civil, quienes estarán apostados en puntos esenciales de la jurisdicción para brindar atención inmediata a propios y visitantes.

Al respecto la máxima autoridad municipal, enfatizó que la planificación de este año busca no solo la vigilancia, sino el acompañamiento cercano a las comunidades en sus actividades religiosas y recreativas.

«Cumpliendo con las orientaciones de nuestras lideresas, activamos este operativo con un compromiso inquebrantable. Nuestros cuerpos de seguridad y el voluntariado ya están en las calles del municipio Rafael Guillermo Urdaneta para que las familias y quienes nos visitan disfruten de estos días con total tranquilidad y bienestar», afirmó Melo durante el acto de activación.

Asimismo, expresó que el dispositivo se fundamentará en tres pilares esenciales para este periodo vacacional.

«Contaremos con la acostumbrada vigilancia vial, para el control y asistencia en las principales rutas de acceso al sur de Aragua, además, del resguardo y acompañamiento a las actividades religiosas en templos y procesiones tradicionales», señaló el alcalde.

Acotó que, también se contará con puntos de auxilio médico y orientación turística, con el fin de garantizar la debida atención a los ciudadanos.

Finalmente, el mandatario local

hizo un llamado a la conciencia ciudadana para disfrutar de las tradiciones con responsabilidad. «Con este despliegue, buscamos posicionarnos como un destino seguro y organizado para el encuentro espiritual y el sano esparcimiento en este 2026».

PRENSA URDANETA

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