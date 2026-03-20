Alcaldía de Las Tejerías inició Plan de Demarcación vial en carretera Panamericana

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de afianzar la seguridad vial y mejorar el tránsito en Las Tejerías, la Alcaldía de Santos Michelena inició el Plan de Demarcación Vial en la carretera Panamericana.

La etapa inicial contempló más de dos kilómetros lineales de vialidad, en el sector Las Praderas, sin embargo, el mismo comprende más de 24 kilómetros lineales de la citada arteria vial, divididos en tres tramos, entre los sectores de Guayas y Los Palmares.

“Este Plan de Demarcación Vial es una muestra de que trabajamos sin descanso para devolverle a Las Tejerías la imagen de orden y progreso que merece. Seguiremos avanzando tramo por tramo hasta completar los 24 kilómetros que conectan a nuestras comunidades”, expresó el secretario de la Segunda Transformación, Daniel Álvarez.

En la obra, que forma parte de las políticas públicas promovidas por el Gobierno municipal, se usa pintura termoplástica de alta visibilidad y reflectividad, garantizando así una demarcación duradera y efectiva tanto para el tránsito diurno como nocturno.

.“Estos trabajos incluyen la delimitación de canales de circulación, ejes centrales, bordes de vía y zonas de seguridad peatonal”, detalló Álvarez.

Vale resaltar que este plan se desarrolla a propósito de la Segunda Transformación del Plan de la Patria: Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura, que continúa impulsado la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, a fin de rehabilitar los espacios públicos, en función del bienestar colectivo.

PRENSA SANTOS MICHELENA

FOTOS: CORTESÍA