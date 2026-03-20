Realizado despliegue de salud en el Centro de Formación de la Guardia Nacional

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua se desplegó en la Escuela de Formación de la Guardia Nacional, ubicada en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Madre María de San José, en una jornada de atención de salud en el que fueron beneficiados más de 400 hombres y mujeres.

En el abordaje, se ofrecieron consultas de medicina general, interna, nutrición, traumatología, dermatología, fisiatría, psicología, cardiología, planificación familiar, ginecología y obstetricia, para sumar 587 consultas realizadas en la comuna Maracaya.

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó que además se brindaron atenciones en odontología, ecografía, oftalmología, optometría, citologías, atención a personas con discapacidad, sesiones educativas, entrega de mil 540 medicamentos gratuitos para iniciar tratamientos, con el objetivo de asegurar el fácil acceso a la salud de calidad.

Lombano detalló que se desplegó un punto de inmunización, con aplicación de dosis de toxoide y fiebre amarilla, despistaje de talla, peso y tensión arterial, desparasitación, además se distribuyeron más de 35 mil unidosis de fármacos, a fin de garantizar atención médica a las instituciones castrenses.

Dichas iniciativas se realizan cumpliendo con las políticas de protección social del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la vocera poder popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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