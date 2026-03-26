Alcaldía de Ribas construyó 3.5 km de cortafuegos para prevenir incendios forestales

CIUDAD MCY.- Como medida estratégica ante la actual temporada de sequía, la Alcaldía del municipio José Félix Ribas ejecutó la construcción de 3.5 kilómetros de cortafuegos en las áreas perimetrales del Monumento José Félix Ribas y el Paseo de la Juventud.

La labor, que contempló 44 horas de trabajo con maquinaria pesada, tiene como objetivo principal salvaguardar este pulmón vegetal y mitigar los riesgos de propagación de incendios en la jurisdicción.

Esta acción preventiva consiste en la creación de una franja de terreno libre de material combustible, lo que corta la continuidad de la vegetación e impide el avance del fuego hacia zonas vulnerables. Dichas labores se realizaron bajo las orientaciones del alcalde Juan Carlos Sánchez, contando con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y el Ejecutivo Nacional, como parte de las acciones estratégicas para impulsar la 6 Transformación y en un esfuerzo articulado por proteger el patrimonio natural y estructural de la ciudad.

Esta medida, que comenzó a ser ejecutada en diciembre de 2025, ha rendido sus efectos positivos al día de hoy, logrando una disminución significativa de los incendios forestales en los alrededores del Paseo de la Juventud y del Monumento. Gracias a esta planificación anticipada, el Gobierno Municipal garantiza la preservación del ecosistema local y la seguridad de las comunidades adyacentes, cumpliendo con éxito los objetivos de mitigación de riesgos.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA