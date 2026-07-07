Alpes 2030 serán los primeros Juegos de Invierno con igual número de hombres y mujeres

CIUDAD MCY.- Los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes 2030, que se celebrarán en Francia, serán los primeros con igualdad de género, puesto que, de los 3.046 atletas previstos, 1.525 serán mujeres y 1.521 hombres, que competirán en 126 pruebas, con el estreno del ‘freeride’ -fuera de pista- en esquí y ‘snowboard’ y del patinaje artístico sincronizado por equipos.

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) dio luz verde este martes al programa deportivo y al número de atletas que competirán en Alpes 2030, donde habrá 56 pruebas femeninas, 55 masculinas y quince mixtas, informa el organismo con sede en Lausana (Suiza) en un comunicado.

Además del esquí de montaña, lo que ya se acordó hace unas semanas, y del ‘freeride’, debutará en unos Juegos de invierno el patinaje artístico sincronizado por equipos (syncro9) y se suprime la combinada nórdica, disciplina que combina el salto de esquí y el esquí de fondo.

FUENTE : EFE

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