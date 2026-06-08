AN anuncia prórroga para la postulación de candidatos a magistrados del TSJ

CIUDAD MCY.- El Comité de Postulaciones Judiciales anunció este la prórroga para la recepción de los documentos de aquellos profesionales del derecho interesados en ocupar cargos de magistrados, director de la Escuela Nacional de la Magistratura y titular de la Inspectoría del Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional, el plazo para la postulación de candidatos culminó el pasado sábado, pero se extenderá hasta el próximo miércoles 10 de junio de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se mantiene el Museo Boliviano, ubicado en la esquina de Pajaritos de El Silencio, como centro de recepción.

Este proceso inició en la Plenaria del pasado 21 de abril, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, anunció la existencia de vacantes disponibles en el Poder Judicial, por motivos de renuncias, jubilaciones y otras responsabilidades.

Una vez que concluya esta prórroga, inicia el proceso de selección de las candidatas y candidatos elegibles a los cargos mencionados, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ y según las atribuciones conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA