AN aprobó en segunda discusión Ley para el Fomento y Promoción del Cacao

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en segunda discusión y por unanimidad, la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano.

El presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, declaró sancionada la norma tras la señal de costumbre y ordenó su remisión al Ejecutivo Nacional para su posterior promulgación.

Acto seguido, Rodríguez firmó la correspondencia oficial dirigida a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Una delegación de productores y trabajadores del campo venezolano recibió el texto legal de manos de la directiva del Poder Legislativo.

Esta normativa tiene como objetivo optimizar la cadena productiva del rubro e impulsar su exportación hacia mercados internacionales, bajo lineamientos estrictamente agroecológicos y de valor agregado nacional.

Asimismo, la ley busca preservar la calidad genética del rubro, con especial énfasis en el cacao criollo, promoviendo buenas prácticas en todos los eslabones de su cadena de valor.

Ley para la Protección de la Actividad Ganadera

En esta jornada, también se aprobó por unanimidad la primera discusión del Proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera.

Desde la AN, se anunció la conformación de una comisión mixta integrada por las Comisiones Permanentes de Política Interior y de Economía, que trabajará junto con la Fiscalía General de la República en la definición del régimen sancionatorio de la ley.

FUENTE: RADIO MIRAFLORES

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