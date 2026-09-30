AN inicia selección de representantes de sociedad civil para Comité Judicial

CIUDAD MCY.- La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales informó este miércoles que el viernes 2 de octubre saldrá la convocatoria de postulaciones para conformar dicha instancia, proceso que se extenderá hasta el viernes 9.

En declaraciones desde la Asamblea Nacional (AN), el presidente de la Comisión Preliminar, el diputado Giuseppe Alessandrello, sostuvo que, al concluir el proceso de postulaciones, se iniciará la evaluación de estas, para el jueves 15 presentar ante la plenaria del Parlamento los nombres de los ciudadanos elegibles.

Recordemos que la comisión en cuestión quedó conformada por los siguientes parlamentarios:

Giuseppe Alessandrello (Presidente)

Pablo Pérez (Vicepresidente)

Gloria Castillo

José Andrés Villarroel

María Gabriela Vega

Fernando Bastidas

Carlos Mogollón

Jonathan García

Liliana González

Luis Florido

Félix Freites.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA DEL FOCO