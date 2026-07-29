Anuncian plan crediticio y subsidios del Fondo «Venezuela Renace» para la compra de vivienda tras el doblete sísmico

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas a la atención integral de las víctimas del reciente doblete sísmico, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un plan especial de financiamiento y subsidios directos destinado a garantizar la restitución del derecho a una vivienda digna a las familias que perdieron su inmueble principal.

“Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar crédito de compra de vivienda en el mercado secundario”, manifestó Rodríguez.

La iniciativa cuenta con la articulación del sector bancario, tanto público como privado; y el respaldo financiero del Fondo “Venezuela Renace”, activado para facilitar la compra de inmuebles en el mercado secundario.

“El precio de vivienda (…) va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace”, puntualizó.

Para darle cumplimiento a este plan, se establecieron dos esquemas de cobertura según el valor comercial de la propiedad:

Viviendas de hasta USD 70.000: El Fondo Venezuela Renace subsidiará directamente el 80% del valor total. El 20% restante será financiado para ser cancelado por la persona afectada en un plazo de 25 años.

Viviendas entre USD 70.000 y 100.000: El Fondo asumirá un subsidio del 50% del valor. El 50% sobrante se liquidará mediante financiamiento a un plazo de 25 años.

Es por ello, que con este mecanismo, el Gobierno Nacional buscan agilizar el acceso a una nueva solución habitacional para las familias damnificadas, combinando el apoyo económico directo del Estado con facilidades crediticias a largo plazo a través de la banca nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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