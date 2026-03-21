Anuncian “Ruta de los 7 Templos” en Maracay para el próximo Jueves Santo

La ruta fue estudiada minuciosamente para resaltar cada detalle y mostrar la importancia de estos templos

CIUDAD MCY.- En el marco de las festividades de la Semana Mayor, el presidente del Concejo Municipal de Girardot, Ángel Márquez, presentó la programación oficial de la «Ruta de los 7 Templos», una iniciativa que busca combinar la devoción religiosa con la valoración del patrimonio arquitectónico e histórico de la capital aragüeña.

La actividad se llevará a cabo el jueves 2 de abril (Jueves Santo), iniciando a las 8:00 AM y culminando aproximadamente a la 1:00 PM. Este recorrido contará con unidades de transporte para el traslado de los participantes, guías especializados y la entrega de insumos para la oración (velas y souvenirs).

Según las declaraciones de Márquez, la selección de estos siete centros de oración responde a tres criterios fundamentales: la riqueza de su historia, el valor de su edificación patrimonial y el papel de las sociedades religiosas que hacen vida en ellos.

El objetivo es visibilizar no solo el templo como estructura, sino el proceso humano y cultural que permite que estos espacios mantengan sus puertas abiertas.

TEMPLOS A VISITAR

Parroquia San Carlos Borromeo (San Isidro): Destacada por su impresionante colección de vitrales, considerados de los mejores de la región.

Capilla de las Adoratrices (Av. Las Delicias): Un espacio de acceso restringido que se abrirá especialmente para la ruta. Es la única edificación de arquitectura neogótica en Maracay.

Capilla El Carmen (Barrio El Carmen): Punto donde se fusiona lo religioso con lo cultural. Se exhibirán trajes históricos de la Virgen y se conocerá el trabajo de su sociedad religiosa.

Nuestra Señora de la Coromoto: Iglesia emblemática con gran arraigo comunitario, fundamental para entender la expansión de la ciudad a través de sus parroquias.

San Pablo Apóstol (23 de Enero): Espacio de sincretismo cultural donde convergen la fe católica con manifestaciones tradicionales como los Diablos Danzantes y San Juan Bautista.

Santuario de la Madre María de San José: Centro de peregrinación donde reposa el cuerpo incorrupto de la Beata. La ruta busca fortalecer el arraigo popular como parte de los indicadores para su futura canonización.

Catedral de Maracay: Cierre del recorrido con una visita guiada técnica. Se explicarán elementos como los «testigos» (vidrios que muestran las paredes originales) y el significado teológico de sus nichos.

Al igual que las rutas previas, esta primera edición del Jueves Santo estará dirigida primordialmente a medios de comunicación y creadores de contenido para masificar el mensaje de paz y fe. No obstante, Márquez anunció que tras la Semana Santa, el proyecto se transformará en la «Ruta de los Templos», la cual se realizará una vez al mes de forma rotativa para que el público general pueda conocer la identidad histórica y el potencial turístico de Girardot.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA CONSEJO MUNICIPAL GIRARDOT