Maracay se convirtió en vitrina del arte y tradición artesanal

La iniciativa, sirvió como escenario para exhibiciones, intercambio cultural y reconocimiento del sector como generador de identidad, economíay memoria cultural en el estado

CIUDAD MCY.- Más de 30 artesanos de distintos municipios de Aragua se congregaron en la Plaza de la Diversidad ubicada en el Complejo Cultural Santos Michelena de Maracay, durante una jornada integral de atención que rindió homenaje a los maestros de oficio cultural, en coincidencia con el tributo al legado del maestro Alfredo Almeida.

La actividad, desarrollada en el municipio Girardot, reunió a cultores, creadores y organizaciones culturales con el objetivo de visibilizar el trabajo artesanal como expresión de identidad, motor productivo y elemento fundamental del patrimonio cultural de la entidad.

En el encuentro participaron representantes del Gobierno regional, junto a autoridades del área cultural, quienes acompañaron la jornada en articulación con la comuna Marakaya Legado Histórico, la Asociación de Artistas y Artesanos Contemporáneos “Daniel Herrera” y el gabinete ministerial de cultura en el estado.

Durante la jornada, los asistentes pudieron apreciar una amplia muestra de piezas elaboradas por artesanos aragüeños, que incluyeron muñecas de trapo, instrumentos musicales, trabajos en cuero, textiles ecológicos, productos derivados del cacao y propuestas de la gastronomía tradicional, destacando la participación de las Dulceras de Palo Negro, reconocidas como patrimonio cultural de la entidad.

El evento también sirvió como espacio de conmemoración de fechas significativas para la cultura regional, entre ellas los 43 años del Complejo Cultural Santos Michelena, los 57 años de Danzas Aragua, los 53 años del Teatro de la Ópera de Maracay y los 36 años de la Orquesta Sinfónica de Aragua, instituciones que han contribuido al desarrollo artístico de la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA