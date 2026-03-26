Aragua celebra inauguración de la Muestra Colectiva: «Cordero, Cruz y Lirio»

CIUDAD MCY.- En el marco de las festividades de la Semana Mayor, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la Secretaría de Cultura, dio formal inauguración a la exposición colectiva «Cordero, Cruz y Lirio», hermosa cita artística realizada en el emblemático Salón Pablo Prazuela de Casa de la Cultura de Maracay, consolidándose como un espacio de encuentro entre la fe y la plástica regional.

La muestra reúne a 24 destacados artistas provenientes de los municipios Girardot, Lamas, San Casimiro, Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara y Zamora, quienes a través de una cuidadosa selección de pinturas, dibujos, collages, ensamblajes, tallas, fotografías y grabados, exploran la iconografía religiosa y el simbolismo sacro que define la tradición cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Como valor añadido a la maravillosa experiencia visual, la exposición cuenta con tres grupos de registros fotográficos dedicados a la Agrupación de Teatro Quo Vadis, de San Sebastián de los Reyes, quienes por años han dado vida a la Pasión de Cristo, capturando momentos de gran fuerza interpretativa y devoción popular.

Asimismo, la sala rinde homenaje al recordado maestro Edgar Mata, cuya obra icónica presente en la muestra recuerda su invaluable aporte al patrimonio artístico de nuestra querida entidad.

La nómina de artistas participantes incluye nombres de gran trayectoria y nuevas voces del arte aragüeño como son: Danilo Seijas, Albany Carantoña, Belkys Caldera, Mirian Castillo, Alberto Colantuoni, Ismael Colmenares, José Correa, Asdrúbal Farías, María Luz Fuentes, Alejandro Guevara, José Lugo, Oswaldo Lara, Soraya Lares Bauza, Estrella Martínez, Anton Marcano, Manuel Ángel Ochoa, Yazmín Olivares, Alfonso Pacheco, Edgar Porras Toledo, Antonio Rossell, Nelly Salguero, Julián Sánchez, Rafael Simmons y Jorge Suárez.

Esta iniciativa busca no solo fortalecer la identidad cultural de los aragüeños y aragüeñas, sino también ofrecer al público un espacio de contemplación y paz durante el asueto de Semana Santa.

La invitación es para toda la colectividad a visitar esta hermosa exhibición, la cual permanecerá abierta al público con entrada gratuita hasta el próximo 14 de abril.

PRENSA SSPPC

FOTOS: CORTESÍA