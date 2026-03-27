Venezuela postulará la hallaca como Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Unesco

CIUDAD MCY.- El ministro para la Cultura, Raúl Cazal, firmó el expediente que postula a la hallaca venezolana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. Desde la Galería de Arte Nacional (GAN), Cazal mostró el expediente que representa el proceso de ingredientes, preparación, consumo y sabores del multisápido plato venezolano, y su importancia en la identidad familiar del pueblo.

“Tenemos el orgullo y el sentir de lo que estamos haciendo hoy, al presentar este expediente ante la Unesco, algo que para nosotros es más que un patrimonio. Es mucho más de todo lo que cualquier organismo o institución mundial pueda decir, porque nosotros la probamos y aprobamos”, afirmó el titular de la cartera de Cultura venezolana.

Cazal agradeció todo el esfuerzo del profesor Benito Yrady y su equipo de trabajo, quienes conjugaron los diferentes criterios y formas que tiene la hallaca en toda su diversidad en cada región del país.

“Este esfuerzo implica estar con la gente en las regiones y comunidades; no es un asunto meramente protocolar de alguien que hizo una receta y después la reproduce como comida. La hallaca sobrevivió a pesar de la guerra económica y persistirá, porque es parte esencial de nuestro pueblo”, recalcó el ministro.

Por su parte, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, calificó como un logro significativo la culminación de este nuevo expediente para su postulación ante la Unesco, además de señalar que la hallaca sería el tercer expediente gastronómico del país, luego de la arepa y el casabe.

Entretanto, Benito Yrady resaltó que el expediente de la hallaca recoge aportes de comunidades de todo el país y refleja sus variantes regionales, desde el uso de distintas hojas hasta la incorporación de ingredientes como mariscos, granos e incluso versiones vegetarianas.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA