Aragua conquistó nueve medallas en el Campeonato Nacional de MTB 2026

CIUDAD MCY.- El estado Aragua dejó en alto el nombre de la entidad durante el Campeonato Nacional de MTB 2026 – Copa Elemental Race, evento que reunió a los mejores exponentes del ciclismo de montaña venezolano en el Parque Andrés Eloy Blanco, en Puerto La Cruz.

La representación aragüeña estuvo conformada por 28 corredores, pertenecientes a los clubes Terra Bike, Training Team Orbea y Team Lotería de Aragua, quienes afrontaron las exigentes pruebas de la competencia nacional con destacada actuación.

Entre los principales resultados obtenidos por los pedalistas de Aragua sobresalen las actuaciones en la modalidad Short Track MTB, donde la delegación conquistó medallas en diferentes categorías.

Leonor Salcedo se proclamó Campeona Nacional de Short Track MTB, categoría Femenino B1, alcanzando la medalla de oro.

En la categoría Juvenil Femenino, María Joaquina Sánchez se consagró Campeona Nacional de Short Track, obteniendo la medalla de oro, mientras que Andrea Contreras alcanzó el subcampeonato nacional en la categoría Élite Femenino, con medalla de plata.

Por su parte, Valery Karibay se tituló Campeona Nacional de MTB Short Track, categoría Sub 23 Femenino, también con medalla de oro.

La cosecha aragüeña continuó con Lepke Pérez, campeona nacional de Short Track en la categoría Máster A Femenino, quien conquistó la medalla de oro.

En la rama masculina, Antonio Marrero obtuvo el subcampeonato nacional de MTB Short Track en la categoría Élite Masculino, alcanzando la medalla de plata.

Asimismo, Ottoniel Rodríguez se consagró subcampeón nacional de Short Track MTB, categoría Máster C1 Masculino, con medalla de plata.

Roger Curvelo sumó una medalla de bronce para la entidad en la categoría Máster A Masculino, mientras que Jesús Quintero obtuvo también la medalla de bronce en la categoría Máster B2.

Estos resultados reflejan el trabajo que vienen desarrollando los clubes Terra Bike, Training Team Orbea y Team Lotería de Aragua, pilares de la representación regional en esta importante competencia del calendario nacional del ciclismo de montaña.

La participación de los 28 corredores aragüeños en el Campeonato Nacional de MTB 2026 evidencia el crecimiento y la consolidación de esta disciplina deportiva en la entidad, al tiempo que reafirma el compromiso de los atletas y clubes con la preparación y el alto rendimiento.

PRENSA IRDA

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