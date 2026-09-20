Aragua conquistó tres podios en la primera jornada de ruta en el Nacional de Ciclismo Menor

CIUDAD MCY.- El estado Aragua inició este sábado las competencias de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, con una destacada participación de sus jóvenes pedalistas, quienes conquistaron tres podios en la jornada de Contrarreloj Individual, correspondiente a la primera de las dos fechas de pruebas de ruta del evento nacional.

La actividad deportiva se desarrolló en la avenida Casanova Godoy de Maracay, donde los atletas de las categorías infantil y prejuvenil demostraron su preparación y rendimiento en un recorrido de 9,53 kilómetros.

El pedalista Aaron Sánchez, representante de Lotería de Aragua, se proclamó campeón en la categoría infantil masculina de la prueba Contrarreloj Individual, al registrar un tiempo de 13:40,749, conquistando la medalla de oro para la delegación anfitriona.

En la categoría prejuvenil femenina, Ariana Seijas, de la Selección de Ciclismo de Aragua, obtuvo la medalla de plata con un registro de 14:18,052, mientras que Valery Montero, representante de Lotería de Aragua, alcanzó la medalla de bronce con un tiempo de 14:24,427.

Con estos resultados, la representación aragüeña cerró la primera jornada de ruta con un balance de tres podios, una medalla de oro, una de plata y una de bronce.

Durante la tarde de este sábado, el campeonato continuó con las pruebas de categorías de exhibición de Stryder e Iniciación, dirigidas a los participantes más jóvenes del campeonato de los géneros femenino y masculino.

La jornada tuvo como escenario el Kartódromo Internacional Carmencita Hernández de Maracay, con una jornada orientada a la participación de las nuevas generaciones del ciclismo y al acercamiento de los niños y niñas a esta disciplina deportiva.

Cabe señalar que estas actividades forman parte de la programación del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, que busca promover la formación deportiva y la participación de jóvenes talentos provenientes de distintas entidades del país.

FUTURAS COMPETENCIA

Este domingo 20 de septiembre se desarrollará la segunda y última jornada de competencias de ruta del campeonato, con la Prueba de Ruta Individual para las categorías infantil y prejuvenil, femenino y masculino.

La reunión de los participantes está prevista para las 8:00 de la mañana, mientras que la salida se efectuará a las 9:00 a. m, desde la avenida Universidad, frente al Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), en Maracay.

La delegación aragüeña continuará su participación en esta cita nacional, que culminará este domingo con la jornada de clausura, tras una semana de competencias en pista y ruta.

PRENSA IRDA

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