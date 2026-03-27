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Aragua cuenta con una marca que identifica su grandeza y hermosura

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PorMilexis Pino

Mar 27, 2026

Desde el TAM autoridades regionales y empresarios pudieron disfrutar del lanzamiento oficial de la filigrana que identificará la aragueñidad

CIUDAD MCY.- Con el escuchar de los tambores, sentir la tradición aragüeña y compartir ese mosaico de contrastes, Aragua cuenta con una marca que muestra su identidad, la grandeza de su gente y los lugares más apreciados, porque Aragua es un destino que te encuentra, porque Aragua Encanta con tierra y mares.

La vocera del Poder Popular de la gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó el lanzamiento de la marca que identificará el andar, la hermosura de los aragüeños y los lugares más turísticos que encuentras; su nombre es Aragua Encanta.

La gobernadora estuvo acompañada de los secretarios del gobierno regional, alcaldes, cultores, empresarios, cantantes e influencers que asistieron a este importante evento desde las instalaciones del Teatro Ateneo de Maracay (TAM).

La actividad inició con una muestra de audiovisual en la que se mostraron brevemente las bondades de cada uno de los 18 municipios que componen el territorio aragüeño, y el cantar de Francisco Pacheco al ritmo costeño dieron apertura al origen y significado.

ELIMAR PÉREZ 

FOTOS: PRENSA GBA

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