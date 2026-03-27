San Mateo rindió honores a Ricaurte luego de 212 años de su sacrificio por la libertad

La inmolación del prócer de la independencia no fue un acto de desesperación, sino de desprendimiento absoluto; hoy el compromiso es irreversible, el sacrificio del ayer es la libertad de nuestro mañana.

CIUDAD MCY.- En los muros de la Casa Alta y bajo un cielo colmado de sentimiento patrio, el Concejo Municipal de Bolívar llevó a cabo una Sesión Solemne para honrar el 212º aniversario de la Batalla de San Mateo y la inmolación del capitán neogranadino Antonio Ricaurte, un hombre que prefirió las llamas a la rendición.

​​El Himno Nacional y el canto patriótico del municipio Bolívar abrieron paso a las palabras de la concejala Yenny Tovar, presidenta del ente legislativo local. Con una voz cargada de emoción, Tovar recordó a los presentes que el Ingenio Bolívar no es un recinto cualquiera, sino el lugar donde el destino de la independencia se selló con fuego.

​»Al entrar acá lo sentimos, es un lugar impresionante», afirmó Tovar. «No es solo un acto protocolar, es un ejercicio de gratitud histórica. Hoy decimos, al igual que Ricaurte, que no entregaríamos nuestra familia, ni nuestro pueblo, ni nuestra Venezuela», refirió la edil de Bolívar.

​Su discurso, más que una bienvenida, fue una invitación a sentir el calor de un sueño que sigue vivo, destacando que la Casa Alta se mantiene firme como testimonio de que la voluntad de un pueblo libre es, por definición, inexpugnable.

​UN PUENTE ENTRE SIGLOS

​Tras la presentación realizada por el Teniente de la Milicia, Edgar Tovar Flores; el Coronel José Raúl Perozo Martínez asumió la tribuna de oradores. Su intervención fue una magistral pieza de análisis histórico y social que conectó el heroísmo de 1814 con la resiliencia del 2026.

​Perozo Martínez trajo al presente las palabras del Libertador Simón Bolívar, quien calificó el sacrificio de Ricaurte como un acto «tan sublime que la historia no presenta otro igual». Asimismo, citó al historiador Feliciano Montenegro y Colón para recordar que un pueblo decidido a ser libre es invencible.

​»La historia no es una secuencia de testimonios que no volverán; es la fuente de inspiración para la patria futura», sentenció el Coronel, haciendo eco de la visión del presidente Nicolás Maduro sobre la continuidad del proceso histórico venezolano.

​Entre los aspectos resaltantes destacó la resiliencia como bandera, como Ricaurte defendió el parque de armas, el pueblo actual defiende su patrimonio y la gestión soberana de sus recursos. La fusión popular militar-policial, que resaltó el papel de la Milicia Bolivariana como el eslabón de articulación en la defensa de lo común y las 7 Transformaciones (7T), que permitió al orador vincular el legado de 1814 con el trabajo voluntario diario que busca garantizar la «suma felicidad» del pueblo sanmateano.

​El Concejo Municipal realizó la entrega de un pergamino especial al Orador de Orden y procedió al conferimiento de la «Orden Antonio Ricaurte» en su única clase. ​Esta distinción fue otorgada a ciudadanos y ciudadanas ejemplares que, con su labor diaria en la educación, la salud, la seguridad y el poder popular, han dejado una huella imborrable en la historia contemporánea del municipio Bolívar.

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REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA