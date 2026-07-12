Aragua define ruta de recuperación para residencias Las Delicias

La gobernadora, Joana Sánchez, junto al alcalde Rafael Morales, acompañó a las familias del urbanismo afectado por los movimientos sísmicos y revisó las acciones que permitirán atender los daños identificados en el inmueble.

CIUDAD MCY.-Tras las afectaciones ocasionadas por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde de Girardot, Rafael Morales, visitaron las residencias Las Delicias para intercambiar con sus habitantes y abordar las acciones previstas para la recuperación de este urbanismo.

Durante el encuentro, las autoridades conversaron con los vecinos del conjunto residencial, a fin de conocer sus inquietudes y brindar información sobre las próximas etapas de atención requeridas para la rehabilitación de los espacios afectados por los movimientos telúricos.

La visita se efectuó luego del proceso de evaluación técnica desarrollado en la infraestructura, cuyos resultados permitirán orientar las labores necesarias para la recuperación de las áreas que presentaron afectaciones, de acuerdo con las condiciones determinadas por los equipos especializados.

PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN

Las residencias Las Delicias forman parte de los inmuebles atendidos tras el evento sísmico registrado en el estado Aragua, donde organismos regionales y municipales han desplegado acciones de diagnóstico, acompañamiento y planificación para atender las consecuencias generadas por el fenómeno natural.

Como resultado de este proceso, el encuentro permite ratificar el acompañamiento institucional a las familias, mientras se avanzan las gestiones necesarias para la recuperación de los espacios afectados y la atención de las necesidades planteadas por la comunidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA