Aragua domina el podio en el inicio de la Vuelta al Vigía 2026

Con una delegación de 15 ciclistas, el equipo aragüeño brilló en las categorías infantil y prejuvenil durante la primera etapa del giro merideño

CIUDAD MCY.-El equipo de ciclismo Lotería de Aragua inició con éxito su participación en la Vuelta al Vigía 2026, logrando una destacada actuación en la primera etapa de la competición. Luciendo con orgullo sus tradicionales colores amarillo y rojo, los atletas del conjunto aragüeño demostraron su alto nivel competitivo al apoderarse de los principales lugares del podio, abriendo de gran manera este importante certamen pedalístico.

La delegación del estado Aragua asistió a este compromiso con un total de 15 atletas, distribuidos entre las ramas femenina y masculina, preparados para buscar el protagonismo en las categorías preinfantil, infantil y prejuvenil.

La jornada inaugural se desarrolló bajo la modalidad de circuito cerrado, con una distancia de 2 kilómetros y 800 metros por vuelta. En esta primera fecha, las emociones estuvieron a cargo de los más jóvenes, donde los ciclistas de la entidad hicieron valer su preparación técnica y física para brillar con fuerza en los exigentes trazados de las divisiones infantil y prejuvenil.

En la categoría prejuvenil, el equipo aragüeño impuso su ritmo de principio a fin. La atleta Valery Montero cruzó la línea de meta en la primera posición para quedarse con el máximo honor, seguida por su compañera de equipo Ariana Hernández, quien se adjudicó el segundo lugar. Asimismo, en la categoría infantil, Antonella Méndez alcanzó un meritorio tercer lugar, consolidando la gran jornada y el dominio de los colores del estado en estas etapas de formación.

Este exitoso arranque en tierras merideñas fue posible gracias al apoyo y firme compromiso de la gestión del Gobierno Bolivariano de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez, en conjunto con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), en perfecta coordinación con el cuerpo de entrenadores y los patrocinantes oficiales.

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