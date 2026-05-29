Aragua inauguró la fase estadal de los XX Juegos Deportivos Estudiantiles 2026

Los atletas escolares se preparan para participar en 23 disciplinas deportivas entre las que destacan; fútbol, voleibol, básquet, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, entre otras categorías.

CIUDAD MCY.- Con el propósito de consolidar la práctica deportiva en las instituciones educativas, inició con éxito la Fase Estadal de los Juegos Nacionales Estudiantiles 2026, una competición de alto rendimiento que reúne al semillero deportivo de la entidad.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Complejo Educativo “Ciudad Jardín”, ubicado en el municipio Sucre, instalación que recibió con éxito a los cuerpos técnicos y delegaciones de los 18 municipios de la entidad

La actividad conto con la presencia de la Autoridad Única de Educación en Aragua, Leira Suarez y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España.

Durante su intervención, la máxima autoridad educativa en la entidad señaló que la participación escolar en esta edición ha sido histórica.

“El día de hoy estamos haciendo un reconocimiento a todos los 110 mil atletas estudiantes que participaron en la fase intercursos. Luego fueron mermando hacia la fase parroquial y municipal a 15 mil atletas’’ aseveró Suarez.

En este sentido añadió: “El día de hoy esperemos consolidar más de 6.000 atletas para que participen en esta fase estadal y luego, por supuesto, a la Fase Regional que nos conducirá a la victoria en la Fase Nacional’’ concluyó la directiva de la cartera de educación.

Finalmente, Suárez enfatizó que estas competencias deportivas, más allá de ser parte de las unidades curriculares, fortalecen y consolidan la actividad física en el semillero de la Patria.

DOTACIÓN DEPORTIVA Y LOGISTICA GARANTIZADA

En la jornada inaugural de competencia también se realizó la entrega de 80 kits deportivos que incluyeron balones de baloncesto, fútbol sala, voleibol, mallas para aros de básquet, así como mallas para canchas de fútbol y voleibol, para que se lleve a cabo la fase con total éxito.

En ese contexto el presidente del Irda comentó: “Estos juegos están enmarcados en el Plan Deportivo de la Patria que arranca con un sistema escolar, comunal y por supuesto el alto rendimiento, es por ello que estamos haciendo entrega de 80 kits deportivos que van a garantizar que esta fase se cumpla”.

Además, España, anunció que los atletas contarán con una logística garantizada para las siguientes instancias por orientaciones de la Gobernadora del estado.

“Decirles que en nombre del Instituto Regional que nuestra gobernadora Joana Sánchez ha aprobado todo el sistema logístico, transporte, para irnos a la fase nacional para que Aragua este año traiga buenos resultados en estos Juegos Nacionales”, concluyó Carlos España.

Cabe destacar que, esta etapa estadal funcionará como el proceso de selección técnica definitivo para determinar a los competidores que representarán a la región en las Fases Regional y Nacional de la contienda.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA