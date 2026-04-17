Aragua en movimiento: 17 estados se unen en el primer Festival de Actividad Física

Las representaciones provenientes de los estados Amazonas, Aragua, Anzoátegui, Caracas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia, reunieron aproximadamente 400 participantes en un evento sin precedentes

CIUDAD MCY.- El gimnasio cubierto “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias se convirtió en epicentro de alegría, baile y ritmo con primer el Festival de la Actividad Física «En forma para la Vida».

El evento, que reunió a 17 estados del país, se desarrolló desde los 16, 17 y 18 de abril teniendo como objetivo principal transformar el país en una potencia deportiva, masificando la actividad física, la educación física y la recreación para mejorar la salud de la población desde las comunidades.

El acto de apertura de la competencia contó con la presencia del viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante; el director de actividad física del Ministerio del Deporte, Taylor Mijares; el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Las representaciones, provenientes de los estados Amazonas, Aragua, Anzoátegui, Caracas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia, reunieron aproximadamente 400 participantes entre atletas, delegados, instructores no competidores y personal médico.

Las delegaciones participantes ejecutaron rutinas con una duración de 15 minutos de competencia y 5 minutos de remate, en las modalidades de aeróbicos, emulación de combate y baile libre, de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos para la evaluación.

IMPULSO DE LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Durante la inauguración del evento el viceministro comentó que estas actividades fomentan la masificación deportiva.

«Felicitaciones de verdad muchachos y muchachas por estar en este bonito acto, en este festival de clase colectiva, hay que seguir masificando la actividad física, la actividad física es salud, la actividad física es vida y es por eso que nosotros hemos venido a apoyar en este gran marco de la actividad física» afirmó Juan Carlos Amarante.

Además, la autoridad deportiva agradeció a los organizadores en el estado Aragua por el apoyo a esta excelente iniciativa.

«Quiero agradecer profundamente primero a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez por todo el apoyo que le brinda al deporte nacional, por todo el apoyo que le brinda a la actividad física, al ministro Franklin Cardillo. Pero igualmente agradecer, a nuestra gobernadora Joana Sánchez, por siempre darle todo el apoyo necesario al deporte venezolano» subrayó.

ARAGUA SE CONSOLIDA COMO POTENCIA DEPORTIVA

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, destacó el gran trabajo deportivo que ha venido consolidando a la entidad aragüeña como referencia nacional.

«Hoy somos sede nacional de este evento, además, por toda la recuperación de infraestructura deportiva que se ha venido desarrollando. Hoy, este polideportivo es un ejemplo de eso, así como seis grandes infraestructuras deportivas que han sido recuperadas en nueve meses por la gobernadora Johana Sánchez» señaló

Asimismo, añadió «este es el evento número treinta y seis de ámbito nacional que se realiza en el estado Aragua, así que nos alegra mucho recibir atletas de todo el país y que nuestro estado siendo una potencia deportiva que contribuya a la paz y a la vida» concluyó el parlamentario.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESIA