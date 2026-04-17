Natación alcanzó sus dos primeras preseas en IV Juegos Suramericanos de la Juventud

CIUDAD MCY.-La delegación venezolana de natación cosechó una medalla de plata y otra de bronce durante la primera jornada de competiciones de natación de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, realizada en el Centro de Deportes Acuáticos del Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Fernández.

La primera medalla de la noche la aportó el abanderado Dennis Pérez al ocupar la tercera posición en la prueba de los 100 metros libres con un registro de 50.28, mientras su compañero Juan Gómez se posicionó sexto con 52.3.

La prueba la dominó el argentino Mathías Chaullio con un tiempo de 49.62, seguido del brasileño Celso Ferreira con 50.12.

LA ANSIEDAD SUPERADO

El capitalino demostró poderío durante el primer tramo de la competencia al mantenerse entre los tres punteros; sin embargo, en la segundo parte del recorrido el remate del argentino hizo mella en Ferreira y Pérez, que bajaron el ritmo.

“Esta medalla me quita un poco la ansiedad. Pero siempre apuntando a lo más alto. Hay que buscar esa medalla de oro y tratar de dar el todo por el todo para Venezuela”, señaló Pérez.

La segunda medalla de la noche la consiguió el relevo 4×100 metros libre, conformado por Dennis Pérez, Juan Gómez, Ana Verde y Paula Fernández, para llevarse la medalla de plata con un registro de 3:39.04, luego de que Brasil fuera descalificado.

La medalla de oro quedó en poder del cuarteto argentino con récord de campeonato de 3:33.82, mientras que el bronce recayó en Colombia con 3:43.33.

RELEVO AGUERRIDO

El relevo venezolana la encabezó Pérez, quien sacó ventaja y entregó en primera posición. Luego, Juan Gómez batalló para mantener al equipo en la pelea a pesar de la desventaja.

Verde cedió un cuerpo y medio en los últimos 15 metros antes de entregar, y solo quedó Paula Fernández, quien defendió con garra hasta el final el tercer puesto de momento.

Sobre la estrategia utilizada, Pérez destacó que desde un principio el objetivo fue entregar con ventaja.

«Salí a dar lo mejor de mí para conseguir la mayor diferencia posible y pelear por una de las medallas», explicó el tritón capitalino

Por su parte, Verde señaló: “Fue algo inesperado durante esta intensa primera jornada. Para nosotros fue una sorpresa, y también para los que nos ayudaron esta mañana en las eliminatorias”.

AZZATO SÉPTIMO

En la prueba de los 800 metros femeninos, Paola Azzato ocupó la séptima posición con un registro de 9:09.67 al inicio de la jornada.

La prueba la ganó la campeona mundial de los 400 metros combinados y subcampeona mundial de los 800 metros libre del Mundial de Natación Junior Ottopeni 2025, la argentina Agostina Hein, con un nuevo registro del campeonato de 8:22.01, relegando a la segunda casilla a su compañera.

CARUCCI CUARTO

En los 200 metros combinados, Diego Carucci se posicionó en la cuarta plaza con un crono de 2:07.94. Las medallas de oro y plata recayeron en los brasileños David Vallin y Pedro Okliver, con 2:01.38 y 2:04.38, respectivamente. El podio lo completó el chileno Matías Mejías con 2:05.43.

En el apartado femenino de los 200 combinados, Paola Azzato y Carla Fernández ocuparon el sexto y séptimo lugar al detener el reloj en 2:27.33 y 2:29.25 respectivamente.

La medalla de oro quedó en manos de la campeona argentina Agostina Hein, con un nuevo registro de campeonato de 2:10.82; la de plata fue para su compañera Laila Chain con 2:13.68. El bronce recayó en la brasileña Manuela Escaldini.

HERNÁNDEZ QUINTO

Paula Hernández logró el quinto lugar en la prueba de los 100 metros espalda al detener el reloj en 58.54. La prueba la conquistó la uruguaya Angelina Solari con un tiempo de 56.35, seguida de Joice Otero con 56.83 y la colombiana Carolina Roja.

De igual manera, Gustavo Idrogo logró el cuarto lugar en los 100 metros pecho con 1:04.67. La medalla de oro la ganó Kaua Santos con un tiempo de 1:01.31, el ecuatoriano Juan León se quedó con la plata con 1:03.14 y el local Raúl Antadillas se llevó el bronce con 1:03.56.

CAYONES SEXTO

Mientras que en la prueba de los 100 metros pecho femenino, Lisfrancys Cayones y Angelina Pirca alcanzaron la sexta y séptima plaza con 1:13.69 y 1:15.36.

Las brasileñas Rayssa De Sousa y Stefany Costa conquistaron el oro y la plata con 1:11.32 y 1:11.46. El podio lo completó la ecuatoriana Victoria Edgary.

Finalmente, José Vargas se situó en la séptima posición de los 50 metros espalda, mientras que Ana Paula Verde logró el cuarto lugar en la rama femenina.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA