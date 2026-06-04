Aragua FC buscará defender la casa ante Monagas B

Luego de 2 victorias consecutivas los Vikingos reciben al líder de la Liga FUTVE 2

CIUDAD MCY.- El Aragua FC se ha crecido durante estas últimas jornadas cosechando una racha de 2 victorias consecutivas. Ahora la mirada está puesta en el siguiente partido por la jornada 14 de la Liga FUTVE 2 ante Monagas B.

Los Aurirojos llegan a este encuentro en un buen momento luego de vencer a Mineros de Guayana y a Dynamo Puerto para afianzarse en el cuarto puesto de la Zona Oriental con el objetivo de lograr la clasificación a la siguiente ronda. Ahora, el reto será duro ya que en esta jornada se enfrentarán al puntero de la clasificación.

Dentro de las claves de este partido, la defensa aragüeña seguirá siendo la mejor carta del técnico Javier Villafraz, quien tendrá el aporte goleador de Romeo Di Modugno, quien ha sido uno de los mejores referentes en el ataque del equipo, junto con la creatividad y visión en el campo de Fernando Gutiérrez.

Por otro lado, el filial de Monagas llega a este encuentro en el Estadio Olímpico Ghersi Páez tras 2 victorias ante Atlético Ávila y Deportivo Miranda, por lo que el conjunto de Puerto La Cruz espera no solo sumar los 3 puntos, sino que también buscan consolidarse en la cima de la tabla de la Zona Oriental de la Liga FUTVE 2.

En el último choque entre ambas oncenas, tras un partido peleado, los Azulgranas se llevaron la victoria en el tramo final del cotejo. Pese a ser un resultado duro para el 11 de la Ciudad Jardín, este terminó siendo un punto de inflexión para los Vikingos y tras ese partido lograron conseguir una racha de 6 partidos sin perder.

Finalmente, el Aragua FC hace un llamado de apoyo a sus hinchas con el objetivo de dar todo el apoyo y llenar el Ghersi en este último partido antes del parón por el Mundial.

SAMUEL ZAVALA

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