Aragua FC extendió contrato de la joven promesa Carlos Guerra hasta 2028

Durante un acto protocolar con los medios de comunicación, El futbolista oficializó su extensión de contrato luego de superar con éxito los reconocimientos médicos correspondientes

CIUDAD MCY.- En un hecho histórico para el balompié aragüeño, el Aragua Fútbol Club realizó desde las instalaciones del Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez la presentación oficial y el anuncio de la extensión de contrato del jugador Carlos Guerra, quien quedará vinculado a la institución aurirroja hasta diciembre de 2028.

El joven, oriundo de La Victoria, municipio José Félix Ribas, se desempeña como volante y extremo. Durante la última temporada se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más brillantes de la Liga Futve 2, donde ha registrado una destacada participación.

​El acto protocolar contó con la presencia de la plana mayor de la institución, encabezada por el presidente del club, Edgardo Díaz; el gerente general, Carlos España; el director técnico, Javier Villafraz, y el joven futbolista, quien estuvo acompañado por sus familiares para celebrar este importante hito en su carrera.

El futbolista oficializó su extensión de contrato luego de que el cuerpo médico del club confirmó que está en óptimas condiciones físicas para la venidera temporada.

Para la directiva del Aragua FC, este acuerdo trasciende lo deportivo y se convierte en un mensaje claro para las bases del equipo. Edgardo Díaz, presidente del club, enfatizó el compromiso de la institución con el bienestar de sus talentos:

​»Carlos Guerra es uno de los futbolistas de las categorías inferiores que va a representar esa esperanza en los demás compañeros para que tengan la seguridad de que deben quedarse en la institución y nosotros buscar los desafíos económicos donde ellos se sientan seguros y conformes» afirmó Díaz.

​Además, el presidente destacó un beneficio sin precedentes en el nuevo acuerdo del jugador:

​»Guerra firma un contrato hasta diciembre del 2028, donde la importancia recae un poco en una póliza de seguros que lo va a respaldar todo este tiempo dentro y fuera de la cancha. Es algo que no había ocurrido desde hace muchísimos años».

​Durante la rueda de prensa, Díaz aprovechó la ocasión para anunciar nuevos proyectos orientados al desarrollo integral del deporte en la región.

Siguiendo las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, el Club creará una escuela de entrenadores que ofrecerá un diplomado de más de 120 horas de duración. Asimismo, se implementarán mejoras significativas en la atención médica y los servicios psicológicos dirigidos a todos los atletas de la institución.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Visiblemente emocionado, Carlos Guerra expresó su gratitud y felicidad por alcanzar esta meta profesional junto al equipo de su estado.

​»Me he sentido bastante contento, es un orgullo para mí y mi familia. Es un objetivo que venía trabajando desde hace mucho tiempo. Poder formar parte de esta institución del Aragua y surgir como futbolista profesional (…) Gracias a Dios, hoy en día estoy viviendo lo que en algún momento soñé, gracias a mis padres y al cuerpo técnico que me dio la oportunidad», expresó el jugador.

​Finalmente, el talento aragüeño dedicó palabras de agradecimiento a su director técnico y reafirmó su compromiso con la camiseta aurirroja:

​»El profesor Villa creo que ha sido una pieza importante en esto de convertirme en jugador profesional y estoy dispuesto a dar el 100% como vengo haciendo en cada entrenamiento, en cada partido, y poder aportar al equipo lo más que puedo», concluyó.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA