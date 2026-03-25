Aragua inició proceso de renovación de consejos comunales y Comunas

La gobernadora Sánchez enfatizó que la actualización de las vocerías no es un simple trámite administrativo, sino un paso crucial para consolidar el autogobierno comunal.

CIUDAD MCY.- En aras de seguir fortaleciendo el autogobierno comuanl, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez sostuvo una mesa de trabajo con los representantes de las Quinta Transformación del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones con el objetivo de iniciar con el proceso de adecuación y renovación en los Consejos Comunales y Comunas del estado.

La gobernadora Sánchez en compañía de Manuel Pérez, secretario general para la 5 T en Aragua y Miguel Aguilar, director estadal del Ministerio de Comuna, comentó que la reunión cumple con las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y del ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimiento Sociales, Ángel Prado.

En el encuentro, participaron representantes de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), el Ministerio del Poder Popular para la Comunas y Movimientos (Mincomunas) así como el sistema de Misiones y Grandes Misiones.

La mandataria aragüeña enfatizó que la actualización de las vocerías no es un simple trámite administrativo, sino un paso crucial para la consolidación el autogobierno comunal.

Asimismo, indicó que la conformación de los nuevos líderes comunales será fundamental para optimizar la gestión de recursos y la atención de necesidades prioritarias, permitiendo superar las dificultades actuales mediante el trabajo colectivo y la eficiencia comunera.

Con estas acciones, el estado Aragua reafirma su compromiso con la construcción del estado comunal para lograr la democracia participativa y el empoderamiento de las bases.

PRENSA GBA

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