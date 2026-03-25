Atletas de Revenga recibieron atención integral en el estadio Ángel Ramírez

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar y el desarrollo óptimo del semillero deportivo local, se llevó a cabo una jornada de atención social dirigida a los atletas de las Escuelas Deportivas del municipio Revenga. El despliegue, realizado en las instalaciones del estadio Ángel Ramírez de El Consejo, logró atender a una alta cifra de atletas, quienes se beneficiaron de un abordaje multidisciplinario diseñado para fortalecer tanto su salud física como su seguridad alimentaria.

Durante el desarrollo de la actividad, los jóvenes talentos accedieron a servicios especializados que incluyeron consultas de pediatría, oftalmología y fisioterapia. Asimismo, el operativo contempló un esquema de inmunización a través de jornadas de vacunación y la entrega de medicamentos mediante el servicio de farmacia. En el ámbito nutricional, los asistentes contaron con evaluaciones médicas y el apoyo de las bodegas Mercal, asegurando una atención integral que vincula el deporte con la protección social directa.

La receptividad de los beneficiarios fue evidente durante toda la jornada. Valery Brito, joven atleta de la localidad, manifestó su satisfacción por la ejecución de esta iniciativa, destacando que este tipo de operativos representan un respaldo fundamental para quienes representan al municipio en diversas disciplinas.

Por su parte, Yusmary Cáceres, en representación de los padres y representantes, coincidió en la importancia de estas acciones, calificando el evento como un alivio para las familias y un incentivo necesario para que los jóvenes continúen su formación deportiva en condiciones óptimas.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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