Aragua potencia su identidad deportiva con la presentación oficial de sus equipos profesionales

En un encuentro con los medios de comunicación, los representantes de los equipos dieron detalles de las novedosas propuestas deportivas en la entidad

CIUDAD MCY.- El Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias se vistió de gala para la presentación oficial de los equipos que representarán la casta atlética del estado en las ligas de élite del país: Tigres Futsal Club, Aragua Voleibol Club (AVC) y Aragua Fútbol Club.

El evento estuvo encabezado por la gobernadora de Aragua y presidenta del AVC, Joana Sánchez, acompañada por Juan Carlos Sánchez, presidente de Tigres Futsal; Carlos España, gerente general del Aragua FC; y Gipsy Colmenares, integrante de la directiva del club de voleibol regional, junto a técnicos y capitanes de los clubes de las tres disciplinas.

Durante el encuentro, la mandataria regional anunció la intención de formalizar la Corporación Deportiva Profesional de Aragua, una estructura que busca unificar esfuerzos administrativos y de marca. «Si vamos en alianza es para que un equipo gane, para que se fortalezca y para realzar las distintas disciplinas que hay en el estado. Queremos que nuestra bandera sea referencia de lo bueno», afirmó la gobernadora Sánchez, al tiempo que destacó, que esta unión permitirá optimizar la inversión y potenciar el sentido de pertenencia bajo una misma identidad gráfica y de colores.

El actual bicampeón femenino y subcampeón masculino de la Liga Futve de Futsal llega con una imagen renovada que refleja el «talento de calle» de la aragüeñidad. Bajo la dirección técnica de Oriana González, el equipo contará con una nómina de 22 jugadores, de los cuales 12 son talento netamente regional.

La temporada regular constará de 15 encuentros, iniciando su periplo como locales este mismo jueves a las 7:00 de la noche en el Mauricio Johnson. Juan Carlos Sánchez, presidente de la organización, resaltó que el objetivo es trascender fronteras: «No solo queremos competir en nuestras ligas, sino representar al país en competiciones internacionales de la Conmebol, como ya lo hemos hecho anteriormente».

ARAGUA VC CON NUEVO ROSTRO

Con el estatus de ser el único equipo bicampeón del voleibol venezolano, el Aragua VC presentó a sus 17 jugadoras dirigidas por el técnico Álvaro Sánchez. La plantilla cuenta con una base de 6 atletas aragüeñas y refuerzos de estados como Barinas, Carabobo y Miranda.

El AVC disputará 20 juegos en la ronda regular, con 10 encuentros en casa (5 series). En materia de indumentaria, se anunció un convenio con la marca New Arrival para los uniformes de juego, mientras que la vestimenta de presentación y práctica será confeccionada por el emprendimiento local HyP, fomentando el apoyo al sector productivo del estado.

ARAGUA FC: REESTRUCTURACIÓN Y SEMILLERO

El equipo de la Ciudad Jardín se prepara para un torneo de alta intensidad con un formato de dos grupos de ocho equipos, donde los 14 mejores avanzarán a los cuartos de final tras 28 jornadas de ronda regular. Javier Villafraz encabeza al cuerpo técnico, con el emblemático Pedro «Pilinky» Valdés como capitán de una plantilla de 30 jugadores que se nutre constantemente de las categorías juveniles.

Carlos España, gerente general del equipo, enfatizó que la reciente reestructuración busca profundizar la masificación. «Estamos realizando chequeos desde el sur de Aragua y en el Hermanos Ghersi para que el club surja como el semillero definitivo para el equipo grande», explicó.

La rueda de prensa finalizó con el firme compromiso de las autoridades de integrar próximamente al béisbol y al baloncesto bajo esta misma visión estratégica. Además, se anunció el inicio de un campeonato de voleibol en el gimnasio Alfredo «Ratón» Márquez con la participación de 84 clubes, lo que refuerza el plan de captación de talentos y masificación deportiva escolar y comunal en todo el territorio aragüeño.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PENSA GBA