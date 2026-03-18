Ciudad MCY

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Aragua

Colocación de asfaltado renueva la infraestructura vial de comuna de Maracay

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PorRafael Velásquez

Mar 18, 2026

Con la recuperación de la vialidad en la Comuna Brisas del Lago Agroindustrial, Turística, Ecológica y Productiva, enmarcada en el Plan Derecho a la Ciudad, se consolida un esquema de tránsito y de movilidad segura y eficaz para todos los usuarios

CIUDAD MCY.- En respuesta inmediata a los nudos críticos de las comunidades a través de la gobernanza y la gobernabilidad; y en sintonía con las Agendas Concretas de Acción (ACA), la alcaldía del municipio Girardot, realiza la colocación de asfaltado en La Comuna Brisas del Lago Agroindustrial, turística, ecológica y productiva.

La obra de infraestructura vial, que busca garantizar la movilidad segura de los ciudadanos, se fundamenta en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, y respaldado por el alcalde Rafael Morales, busca consolidar un estado moderno y funcional para el bienestar de todos sus habitantes.

En el sitio, las cuadrillas de la municipalidad, ejecutan la colocación de mezcla asfáltica en caliente para corregir irregularidades y mejorar significativamente el flujo vehicular en esta importante arteria vial la zona.

Cabe señalar que, el gobierno regional y municipal reafirma su compromiso con estas acciones de mantener una presencia constante en las calles, priorizando la atención integral de las comunidades y la rehabilitación de los espacios públicos donde hacen vida los ciudadanos.
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YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA

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