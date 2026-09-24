Aragua se corona campeón absoluto en Chequeo Nacional de Kenpo

Con su actuación, la entidad se consolidó como un modelo de formación que garantiza el relevo generacional en las artes marciales venezolanas, proyectando a sus semilleros infantiles hacia la gloria internacional

CIUDAD MCY.-Demostrando una hegemonía técnica y deportiva categórica, la delegación del estado Aragua se tituló campeona absoluta en el II Chequeo Nacional de la Federación Venezolana de Kenpo, celebrado en el Gimnasio Gastón Portillo del Instituto Nacional de Deportes (IND) en Caracas.

​Representada por 67 atletas de alto rendimiento, la marea azulgrana lideró el medallero al cosechar 40 preseas de oro y consagrarse en la cima de la clasificación general del circuito anual, en el que participaron más de 450 competidores de 19 entidades del país.

​La cita nacional, organizada bajo la directiva del presidente de la Federación Venezolana de Kenpo, maestro José Aponte, reunió a exponentes de las categorías infantil, juvenil, adulto, atletas con discapacidad y miembros de la selección nacional.

​En este escenario de alta exigencia, la representación aragüeña reafirmó su dominio técnico al consolidar el primer lugar de la competencia y cerrar el año como monarca indiscutible de todas las válidas federadas.

​Erika Rojas, presidenta de la Asociación de Kenpo del estado Aragua, destacó el valor estratégico de este resultado:

«Logramos asegurar 11 cupos dentro de la Selección Nacional de Kenpo. Lo más relevante es que la totalidad de los atletas que hoy forman parte del combinado patrio provienen de nuestras canteras infantiles», dijo Rojas.

​En ese sentido, enfatizó la importancia de mantener intacto el semillero deportivo para garantizar a futuro a los próximos campeones internacionales y mundiales.

​Asimismo, Rojas extendió un reconocimiento institucional a la plantilla de entrenadores de la asociación por su entrega técnica, así como a la gobernadora y atleta kenpoísta, Joana Sánchez, y a las autoridades del Instituto Regional del Deporte del Estado Aragua (IRDA), Carlos España y Edgardo Díaz, por el respaldo constante otorgado a la disciplina y a sus atletas.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

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