Aragua suma dos medallas de bronce al medallero por actuación en el Taekwondo

Ciudad MCY.-La delegación del estado Aragua continúa demostrando su compromiso y talento en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, al sumar dos nuevas medallas de bronce en la disciplina de Taekwondo, modalidad kyorugui, durante una intensa jornada de competencia.

La atleta Mónica Flores fue una de las protagonistas al adjudicarse la medalla de bronce en la categoría -30 kg femenino, tras una destacada actuación que evidenció su preparación, disciplina y espíritu competitivo sobre el tatami.

Flores representa con orgullo a la Comuna Gran Familia Unida, perteneciente al municipio Mario Briceño Iragorry, llevando en alto el nombre de su comunidad y del estado Aragua.

Asimismo, el taekwondista Ricardo Pelucarte alcanzó la medalla de bronce en la categoría -35 kg masculino, modalidad kyorugui, consolidando una sobresaliente participación para la entidad aragüeña.

Pelucarte forma parte de la Comuna Socialista Marakaya Legado Histórico Cultural, ubicada en el municipio Girardot, demostrando el potencial deportivo que emerge desde las bases comunales.

Estas preseas reafirman el trabajo que se viene desarrollando desde las bases de nuestra región, el acompañamiento técnico y el respaldo institucional al deporte comunal, pilares fundamentales para el crecimiento del talento joven en el estado.

En nombre del Gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, el Instituto Regional del Deporte de Aragua felicita a los atletas Mónica Flores y Ricardo Pelucarte, así como a sus entrenadores, familias y comunas, por estos logros que fortalecen el deporte regional y el espíritu competitivo del estado en los Judenacom 2025.

Néstor Bastidas | PRENSA IRDA | CIUDAD MCY | FOTOS MÓNICA FLORES