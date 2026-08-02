Aragua Voleibol Club convoca a jóvenes talentos para el Voley Camp 2026

Las inscripciones estarán disponibles del 3 al 8 de agosto para participar en la jornada formativa que se desarrollará en el Gimnasio Mauricio Johnson

CIUDAD MCY .- El Aragua Voleibol Club iniciará el próximo 3 de agosto el proceso de inscripciones para el Voley Camp 2026, una jornada de formación especializada dirigida a niñas y adolescentes entre 9 y 15 años, que se desarrollará en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, en Maracay.

El campamento deportivo tendrá lugar desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, período en el que las participantes podrán fortalecer sus habilidades técnicas y conocimientos dentro de la disciplina del voleibol, bajo la orientación de un equipo de entrenadores especializados y la conducción del grupo femenino a cargo de la atleta olímpica María José Pérez.

La convocatoria estará abierta desde el lunes 3 hasta el sábado 8 de agosto, con cupos limitados para quienes deseen formar parte de esta experiencia de preparación y desarrollo deportivo impulsada por la organización aurirroja.

Las interesadas podrán completar el formulario de inscripción disponible en la biografía de las plataformas digitales del Aragua Voleibol Club (@araguavoleibolclub) y posteriormente formalizar su registro a través del contacto +58 414-4917821, donde recibirán la información correspondiente para confirmar su participación.

El Voley Camp 2026 representa un espacio orientado al aprendizaje, la disciplina y la formación integral de nuevas generaciones de atletas, promoviendo la práctica del voleibol como una herramienta para potenciar capacidades deportivas y valores asociados al trabajo en equipo.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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