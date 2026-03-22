Aragua Voleibol Club vuelve a exigir hasta el límite en caída 3-2 ante Miranda

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club cerró su serie como visitante con una ajustada derrota 3-2 ante Universitarias de Miranda en el Polideportivo Francisco José Mujica Toro de Guatire, estado Miranda, en otro compromiso de alta exigencia que se definió nuevamente en el quinto set.

El conjunto aragüeño inició con su sexteto conformado por la capitana Leydi Colina, la líbero Ana Muñoz, Kamilly Vitória, Yllen Gutiérrez, Nelxalba Mejías, Dora Barrios y Fabiana Montoya, mostrando desde el arranque disposición competitiva en condición de visitante.

El primer set favoreció al conjunto local (25-19), en un parcial donde destacó la central Dora Barrios, firme en la red con bloqueos efectivos y aportes desde el servicio.

Aragua reaccionó en el segundo set (25-23), apoyado en una ofensiva sólida liderada por Kamilly Vitória y la capitana Leydi Colina, además de un buen desempeño defensivo colectivo que permitió igualar las acciones.

El tercer parcial fue para Miranda (25-14), aunque nuevamente Leydi Colina mantuvo protagonismo en el ataque aragüeño.

Lejos de ceder, el equipo dirigido por Álvaro Sánchez mostró carácter en el cuarto set, imponiéndose 25-18 con una actitud positiva y determinación que llevó el encuentro una vez más al desempate.

En el quinto set, Miranda logró cerrar el compromiso (15-9), en un resultado que, al igual que en el primer duelo de la serie, no refleja lo exigido que fue el conjunto aragüeño durante el desarrollo del partido.

A pesar de no conseguir la victoria en la serie, Aragua Voleibol Club dejó sensaciones positivas, mostrando capacidad de respuesta, consistencia competitiva y obligando en ambos encuentros a definir en instancias decisivas.

El equipo aragüeño ya pasa la página y se enfoca en su próxima serie, que se disputará los días 28 y 29 de marzo ante Nacionales de La Guaira en el Polideportivo José María Vargas, en el estado La Guaira, donde buscará con todo la victoria.

PRENSA ARAGUA VC

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