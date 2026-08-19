Aragueña 99.5 FM inicia nueva etapa con cabina renovada

La emisora celebró su décimo tercer aniversario con la modernización integral de su espacio de transmisión, que incorpora mejoras para locutores, técnicos y radioescuchas

CIUDAD MCY.- La emisora Aragüeña 99.5 FM presenta una nueva imagen con la reinauguración de su cabina de radio, un espacio completamente renovado que eleva sus condiciones técnicas y acompaña la celebración de sus 13 años de trayectoria al servicio de la audiencia regional.

La actividad reunió a trabajadores, invitados y autoridades, entre ellos la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, quien asistió en representación de la gobernadora Joana Sánchez y compartió con el equipo durante la apertura de las instalaciones.

La nueva cabina fue remodelada y equipada para optimizar las condiciones de producción y transmisión, con mejoras orientadas a ofrecer mayor calidad de sonido y una señal estable, además de proporcionar un entorno moderno y más adecuado para el trabajo de locutores y personal técnico.

Durante el encuentro, el presidente de Aragüeña 99.5 FM, Javier Flores, expresó su emoción por la renovación de los espacios y recordó el vínculo que mantiene con la emisora desde sus primeros pasos profesionales.

Flores relató que realizó sus pasantías en la institución durante el 2015 y que, luego de alejarse, regresó a la casa radial, asumiendo su presidencia.

“Yo comencé, yo viví aquí mis pasantías en el año 2015. Me fui, pero siempre algo me regresaba a Aragüeña”, recordó el presidente de la estación, al señalar que en algún momento visualizó su regreso.

“Llevo Aragüeña en las venas. Como ustedes, sé lo que es trabajar incansablemente”, manifestó Flores, quien resaltó el esfuerzo de los trabajadores que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la emisora.

La renovación de la cabina constituye una mejora para la infraestructura de la casa radial y se incorpora a la celebración de sus 13 años de trayectoria, período en el que la emisora ha mantenido una programación vinculada con el entretenimiento y el acontecer regional.

De esta manera, la estación aragüeña recibe su nuevo aniversario con instalaciones actualizadas y mayores condiciones para la producción de contenidos, en una etapa que apuesta por la innovación y por mantener el vínculo permanente con la audiencia.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA