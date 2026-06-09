Aragüeña Nancy Haidar conquistó Sudamérica

La joven atleta superó a rivales de alto nivel internacional para consolidar su triunfo y dejar en alto la bandera nacional

CIUDAD MCY.- La joven Nancy Haidar se consagró con la medalla de oro en el Campeonato Suramericano de la Juventud durante la categoría juvenil enfrentándose a rivales de países con buen nivel como Brasil y Perú.

Para la joven Haidar, esta fue una competencia bastante reñida siendo la parte más complicada el haberse enfrentado a una rival de Perú en el que hubo un empate durante el primer poomsae, pero que a partir del segundo logró tomar la ventaja. Asimismo, la atleta expresó su orgullo por poder darle esta medalla de oro a su país.

“Muy orgullosa de mí por brindarle esta medalla a mi país. Fue una competencia fuerte ya que me presenté con países de buen nivel así como Brasil, Perú”

Entre las claves de este éxito, no solo se encuentra la confianza en ella misma, sino también en su trabajo, ya que las cosas llegan solas y que lo más importante es enfocarse y dar lo mejor de sí. La deportista también habló de que siempre ha tenido el apoyo de su familia y gracias a eso ha podido creer en si misma junto con el trabajo del profesor Antonio Aranguren.

Ahora la vista para Haidar está puesta en los Juegos Sudamericanos Adultos próximamente en septiembre, competencia la que espera trabajar duro junto con sus compañeros de equipo y seguir creyendo en el trabajo colectivo.

Por otro lado, el entrenador Antonio Aranguren destacó que han estado en el Clasificatorio Centroamericano, en el que participaron tanto Nancy Haidar como el joven talento Aarón Bolívar. De igual manera, comentó acerca del éxito del equipo adulto consiguiendo varias medallas.

“Tenemos los Juegos Bolivarianos de Valledupar con medalla de bronce, tenemos también Juegos Suramericanos adultos en Paraguay con medalla de plata, también Juegos Centroamericanos, los últimos que se realizaron en Dominicana, obtuvimos la medalla de bronce” compartió el profe Aranguren.

De igual manera, habló acerca de la nueva generación de excelentes atletas que tiene el equipo representantes de diferentes estados que si bien son juveniles, de una manera u otra han llegado a potenciar sus habilidades en la disciplina.

Finalmente, el profe habló de su estrella resaltando la disciplina que ha tenido Nancy ya que eso ayuda a balancear el talento permitiéndole mostrar todo su potencial.

“La clave es la disciplina, como lo estaba indicando hace rato, tener talento es muy bueno, pero si no hubiera acompañado de la disciplina, realmente ese talento no logra lo que tiene que lograr” agregó Aranguren.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ