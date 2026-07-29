Aragüeño Jaime Machado sumó su segunda medalla en los JCAC 2026

***Acompañado por la campeona paralímpica Naomi Soazo, se llevó la presea de plata tras una dura carrera en la que terminó detrás de la dupla mexicana

CIUDAD MCY.- Naomi Soazo, la otrora campeona paralímpica de judo en Beijing 2008, se estrenó como medallista en el remo de los Juegos Centroamericanos, al conquistar la de plata en compañía de Jaime Machado en la prueba mixta sin timonel en la Presa del Rincón en Santo Domingo, donde este deporte también aportó otro par de bronces a Venezuela.

La dupla criolla dominó los primeros mil metros de la competencia con un parcial de 3:50.69 que auguraban el oro, pero en el segundo kilómetro los remeros mexicanos, Rafael Mejía y Maite Arrillaga, redoblaron esfuerzos para sacar 3.82 segundos de ventaja y llevarse el oro.

Los aztecas dejaron tiempo de 7:39.31, seguido por Soazo y Machado con 7:43.13 y los dominicanos Jancarlos Tineo y Simo Wendy cerraron el podio con registro de 8:21.53.

DOS DE BRONCE

También hubo medalla de bronce para Venezuela en la prueba de cuatro pares de remos cortos femeninos por medio de Zairet Rolls, Francis Chacín, Keyla García y Kimberlin Meneses con tiempo de 7:19.04, para escoltar a las cuartetas de México (7:10.96) y Cuba (7:11.81).

La otra presea de este metal la registraron José Guipe, Jonás Díaz, Jakson Vicent y César Amaris en cuatro pares de remos cortos con tiempo de 6:23.50, por debajo de Cuba (6:20.87) y México 6:23.04.

En la penúltima fecha de actividad del remo, la delegación nacional ocupa el tercer lugar del medallero con do de oro, dos platas y cuatro bronces (8) y ya superó la actuación de San Salvador 2023 en la que sumó dos platas y cinco bronces. México está al frente de esta disciplina (6-3-2, 10) seguida por Cuba (3-4-2, 9).