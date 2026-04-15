Aragüeños recibieron formación sobre Protocolos de Atención para el Adulto Mayor

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del Estado Aragua (Asodiam), sirvió como escenario para el taller de capacitación sobre Protocolos de Atención Primaria dirigidos al adulto mayor. La jornada formativa, en el auditorio de la institución, contó con la presencia de la autoridad única en Salud del estado, Dra. Yosmari Lombano, la presidenta de la institución, Ana Sandoval y la instrucción especializada del Dr. Williams Acosta.

El encuentro académico y social tuvo como propósito central el fortalecimiento de los conocimientos técnicos de los ciudadanos que integran los Comités de Salud y las diversas comunas de la entidad.

Durante varias horas de instrucción, el especialista detalló los procedimientos esenciales para el abordaje integral de las personas de la tercera edad, los asistentes participaron en dinámicas lúdicas, resolución de casos hipotéticos y conocieron la oferta de los organismos nacionales dedicados a la protección de la tercera edad.

Durante la jornada, la Dra. Yosmari Lombano comunicó los avances en materia de infraestructura y servicios impulsados por la gobernadora Joana Sánchez. Sobre la importancia de esta instrucción, la autoridad de salud afirmó que, «la formación constante representa la herramienta más poderosa para el pueblo organizado. Al empoderar a nuestras comunidades con conocimiento técnico, garantizamos que el derecho a la salud no sea solo una meta institucional, sino una realidad palpable en cada hogar de Aragua».

Por su parte, Ana Sandoval, presidenta de Asodiam, recalcó el compromiso de la institución con la medicina preventiva. «Nuestra misión trasciende el diagnóstico clínico; nos enfocamos en la creación de una cultura de cuidado integral. Esta actividad asegura que nuestros adultos mayores reciban una atención digna y especializada, respaldada por una red comunitaria preparada para enfrentar los desafíos de la longevidad en nuestro estado», aseveró.

El Dr. Williams Acosta, facilitador del taller, subrayó la necesidad del trabajo mancomunado. «La verdadera medicina preventiva ocurre en el seno de la comunidad. Formar a los líderes sociales para el abordaje de personas mayores de 60 años permite que las organizaciones y hogares detecten riesgos a tiempo. El trabajo de la mano con el ciudadano es el único camino para elevar la calidad de vida de nuestros abuelos», puntualizó el especialista.

El objetivo principal radicó en la optimización de la respuesta sanitaria desde el núcleo de cada territorio. A la convocatoria asistieron representantes de los municipios Girardot, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara, entre los que destacaron las comunas Jesús Gallardo, Legado histórico cultural Marakaya, Itoto Manto, los Vencedores de la Patria de José Félix Ribas, Eco Agroturística Eje Norte, La Coromoto.

Esta iniciativa, respaldada por el Gobierno Bolivariano de Aragua, se suma a los esfuerzos regionales por descentralizar el conocimiento médico y dotar a los líderes comunitarios de herramientas prácticas para la vigilancia epidemiológica y el cuidado preventivo en sus territorios.

PRENSA ASODIAM

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