Infraestructura y prevención marcan ritmo de gestión en FLA

La ejecución de proyectos en 12 comunas incluye ampliación de redes de agua, recuperación de espacios, asfaltado y mantenimiento de cauces, con impacto directo en la calidad de vida de la población

CIUDAD MCY.- La ejecución simultánea de obras en servicios públicos y prevención de riesgos redefine el panorama urbano del municipio Francisco Linares Alcántara, donde la consolidación de proyectos comunitarios avanza con resultados medibles en agua potable, vialidad y saneamiento.

Este despliegue, articulado entre los diferentes niveles de Gobierno, se desarrolla en al menos 12 comunas del territorio, con el objetivo de culminar proyectos derivados de la Consulta Popular Nacional y fortalecer infraestructuras esenciales en sectores priorizados.

EXPANSIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Uno de los principales avances se concentra en la intervención de 5 mil 400 metros lineales de tuberías en comunidades como Valle de Libertadores y Luisa Cáceres de Arismendi, así como la instalación de 3 mil 708 metros de mangueras de 90 milímetros y 498,10 metros de tubería de 110 milímetros en la red principal.

En este contexto, el alcalde de la jurisdicción Víctor Bravo explicó que estos trabajos forman parte de una estrategia para mejorar la distribución del recurso hídrico en zonas como Fundocoropo.

“Estamos interconectando varios pozos para garantizar la presurización necesaria (…) y poder atender más de mil 500 viviendas, con proyección a cerca de 7 mil casas en todo este territorio”, detalló.

Asimismo, destacó que estas acciones responden al acompañamiento de proyectos comunales: “Hemos estado enfocados en ir cerrando y culminando cada uno de esos proyectos en las 12 comunas del municipio”.

SANEAMIENTO Y LIMPIEZA

En materia de saneamiento, resalta la recuperación de la Universidad de Carabobo sede La Morita, donde se retiraron 117 toneladas de desechos sólidos durante 36 días de trabajo continuo, con la participación de 260 trabajadores.

Bravo señaló que estas labores se lograron mediante articulación institucional. “Después de varias conversaciones se permitió el acceso a las instalaciones para su mantenimiento y recuperación progresiva, contamos con un gran equipo entre ellos Fundación para el Desarrollo Aragua (Fundaragua), Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), Vías de Aragua, Servicio Autónomo para el manejo integral del Municipio Francisco Linares Alcántara (Sapmidsfla), Servicios Públicos de Mariño (Serpumar)”, indicó, al tiempo que valoró el impacto de estas acciones en espacios educativos clave.

VIALIDAD Y ESPACIOS PEATONALES

En la comuna Alexis Caro, sector Trinidad de Coropo, los trabajos de aceras y brocales alcanzan un 75% de ejecución, con 255 metros lineales construidos y 34,5 metros cúbicos de concreto vaciados.

Por su parte, el plan de asfaltado en la Comuna Realidades del Gigante Chávez registra un 90% de avance, con la colocación de 240 toneladas de asfalto, distribuidas en tres calles estratégicas: Briceño, Juan Delgado, Fuerzas de Aragua.

El mandatario local subrayó que estas intervenciones forman parte de un esfuerzo sostenido en varias comunidades.

“Estamos trabajando en distintas comunas con asfaltado, aguas servidas y agua potable (…) puesto que ha sido nuestro principal enfoque desde el inicio de la gestión”, afirmó.

PLAN PRE-LLUVIA

Como parte de la segunda fase del Plan Pre-Lluvia, el municipio ejecuta labores de limpieza de quebradas y canales, mantenimiento de la fosa de captación de Paraparal y dragado de importantes afluentes como el río Turmero.

El alcalde recordó que estas acciones se iniciaron meses atrás como medida preventiva.

“Hicimos el dragado de aproximadamente tres kilómetros del río Turmero y el mantenimiento de la fosa (…) lo que permitió que el año pasado no se registraran inundaciones en Paraparal”, aseguró.

Además, informó que actualmente se da continuidad a estos trabajos con el mantenimiento de drenajes y sistemas de rebombeo, y anunció nuevas intervenciones en zonas críticas.

“Vamos a ejecutar un drenaje por gravedad en el Puente 18 de Mayo (…) para evitar que el agua regrese e inunde el sector”, precisó.

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

En materia de infraestructura, se adelantan proyectos para la rehabilitación y construcción de puentes en sectores como Costa de Río, Las Américas y El Charal.

Bravo explicó que estas obras buscan mejorar la movilidad y conexión entre comunidades.

“Estamos en la etapa de levantamiento para la construcción de dos puentes vehiculares y una pasarela (…) que beneficiarán a miles de personas que transitan diariamente por estas zonas”, señaló.

Asimismo, destacó que estos proyectos cuentan con financiamiento conjunto y acompañamiento técnico institucional. “Todos juntos vamos a lograr la consecución de este proyecto tan importante para el municipio”, agregó.

Con este conjunto de acciones, la gestión municipal apunta a consolidar un modelo de atención integral que combine infraestructura, servicios públicos y prevención, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : ALCALDIA FLA