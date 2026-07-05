Arquero Vozinha envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano

CIUDAD MCY.- El reconocido arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, manifestó este sábado su profundo respaldo y solidaridad con Venezuela ante los devastadores efectos de los sismos registrados recientemente.

Con un mensaje cargado de empatía, el futbolista recordó los desafíos naturales y sociales que ha enfrentado su propio país en el pasado, al destacar la importancia de la resiliencia y el apoyo internacional en momentos de crisis.

«Espero que todos luchen con todas sus fuerzas y puedan levantar a Venezuela de este momento tan difícil», expresó el arquero de Cabo Verde.

Su pronunciamiento se suma a las diversas voces de figuras del ámbito deportivo global que han hecho un llamado a la unión y a la asistencia humanitaria para las familias afectadas.

FUENTE : AGENCIA

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