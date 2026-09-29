Arráez, Luzardo y Eduardo Rodríguez vibraron este año en MLB

CIUDAD MCY.- La ronda regular de la temporada 2026 de las Grandes Ligas estuvo cargada de emociones del principio al fin con la mayoría de los peloteros venezolanos en plan estelar. Sin embargo, un grupo de criollos tuvo un desempeño preponderante en sus respectivos equipos hasta el último día de lucha por avanzar a la postemporada.

Entre los jugadores más destacados tenemos a Luis Arráez, Gabriel Moreno, Willson Contreras, Wilyer Abreu, Jackson Chourio y William Contreras. Por el bando de los lanzadores respondieron los abridores zurdos Jesús Luzardo, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez y Ranger Suárez.

Dentro los citados, saldrá el ganador del premio Luis Aparicio, un trofeo que sirve para homenajear al mejor criollo de una campaña en la gran carpa.

Luis Arráez figura entre los principales candidatos para obtener el preciado galardón por tercera ocasión luego de ser premiado en 2022 y 2023, tras ganar dos títulos de bateo seguidos.

El yaracuyano, que también fue líder bate con Padres en la justa 2024, peleó el liderato de mejor artillero hasta el último día con el receptor larense Gabriel Moreno, de (Cascabeles de Arizona), quien le ganó con promedio de .311 a .310. Además, el camarero nativo de San Felipe se convirtió en una de las bujías principales para impulsar a la postemporada a Filis de Filadelfia.

Otro que brilló fue Gabriel Moreno. El larense superó sus topes de jonrones e impulsadas en una zafra. Moreno además, se echó al hombro al conjunto de Arizona para mantenerlo en la pelea por avanzar a los playoffs, aunque fueron eliminados el último día.

Dúo dinámico en Milwaukee

El jardinero zuliano Jackson Chourio y el cátcher carabobeño William Contreras conformaron una dupla sumamente productiva en los Cerveceros de Milwaukee, club que este año impuso récord de victorias para la franquicia y que logró la mejor marca en MLB.

Chourio se convirtió el pasado domingo 20 de septiembre, a la edad de 22 años y 193 días, en el jugador más joven de las Grandes Ligas en conseguir tres temporadas consecutivas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas.

William Contreras terminó líder en empujadas entre los venezolanos y fue uno de los toleteros más productivos para Cerveceros.

En Boston, el inicialista Willson Contreras terminó líder en jonrones y fletadas con Medias Rojas, mientras el jardinero Wilyer Abreu superó sus topes de cuadrangulares y remolcadas.

Cuchillos en la lomita

Jesús Luzardo fue uno de los lanzadores criollos más sobresalientes en 2026. El abridor de Filis figuró entre los mejores de la Nacional con registro de 14-5 y 2.87 de efectividad en 29 aperturas, en las que ponchó a 221 toleteros.

Eduardo Rodríguez (16-7, 2.89 EFE) fue líder en triunfos, efectividad y whip (1.23) en Cascabeles de Arizona.

Martín Pérez (Bravos de Atlanta) y Ranger Suárez (Medias Rojas de Boston) también sacaron la cara entre los monticulistas criollos.

FUENTE: LÍDER EN DEPORTES

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