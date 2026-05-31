Arranca el Plan Nacional Chuquisaca para la restauración ecológica y climática de Venezuela

CIUDAD MCY –La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró el inicio del Plan Nacional Chuquisaca, una política estratégica orientada a la restauración ecológica y climática de la Nación.

Inspirada en la visión conservacionista que el Libertador Simón Bolívar plasmó hace 200 años para preservar la naturaleza, esta iniciativa se ejecuta de la mano con los pequeños guardaparques del país.

Durante una jornada comunitaria en la que se sembraron especies endémicas y árboles nacionales como el araguaney, las autoridades y el semillero de la patria unieron esfuerzos directos con la tierra, reafirmando el compromiso soberano de proteger el ecosistema y devolverle la vitalidad a los espacios históricamente vulnerados.

Este plan se encuentra plenamente enmarcado en el quinto objetivo estratégico del Plan de la Nación, el cual busca consolidar un modelo económico ecosocialista que garantice una relación armónica e integral entre el ser humano y la naturaleza.

Con una meta histórica inspirada en los decretos de Bolívar para sembrar millones de árboles en todo el territorio nacional, el proyecto no solo impulsa la reforestación activa frente al cambio climático, sino que también promueve la educación ambiental y el resguardo de la fauna local.

A través de este despliegue de gestión pública, el Gobierno Bolivariano ratifica su política de vanguardia en la preservación de la vida en el planeta y la construcción de un futuro sostenible.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA