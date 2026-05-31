Venezuela denuncia narrativa de Guyana de supuestos conflictos sin presentar evidencias

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela emitió una comunicación oficial para denunciar ante la comunidad internacional una “nueva operación de manipulación promovida por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana», para fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados ocurridos en algunos segmentos del río Cuyuní, sin presentar una sola evidencia verificable que sustente sus acusaciones.

El comunicado fue publicado por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, y se destaca que estas acciones forman parte de un patrón recurrente diseñado para generar escenarios artificiales de tensión.

En este sentido, el Gobierno nacional rechaza categóricamente estas maniobras de provocación y las califica como incompatibles con los principios de buena vecindad y respeto mutuo.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

FUENTE: VTV

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