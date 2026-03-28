Arranca en Aragua la Copa IRDA de Futsal Sub-18

Con miras a los Juegos Nacionales Juveniles 2026, la selección de futsal juvenil aragüeño arranca los motores realizando la Copa Irda FUTSAL Sub -18

CIUDAD MCY.- Este viernes 27 de marzo dio inicio la primera edición de la Copa IRDA en la cancha del Coliseo del Limón, un evento que fortalece el desarrollo del futsal juvenil aragüeño y marca un paso firme en la preparación de la preselección regional rumbo al clasificatorio de los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

La competencia se realiza siguiendo las orientaciones del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, y bajo el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes han impulsado prácticas deportivas orientadas a consolidar el talento local y garantizar su proyección a nivel nacional.

La Copa IRDA reúne a ocho equipos de la categoría sub-18 (años 2009-2010), además de contar con la participación especial de la selección invitada del estado Carabobo, elevando el nivel competitivo del torneo.

El campeonato está estructurado en dos grupos de cuatro equipos cada uno.

Grupo A, Aragua, Deportivo Wilmer, Garras del Paraíso, J.F.R

Grupo B, Guerreros de Urdaneta, The Family, Misionero F.C, Funlicogir

Durante la jornada inaugural y los días siguientes 27, 28 y 29 de marzo, los encuentros se disputarán en horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Cada equipo jugará al menos dos partidos en esta fase, lo que permitirá evaluar el rendimiento colectivo e individual de los atletas.

Este evento no solo representa una vitrina para el talento emergente del futsal aragüeño, sino también una oportunidad clave para afinar detalles tácticos y técnicos de cara a los compromisos clasificatorios nacionales.

La Copa IRDA se consolida así como una plataforma deportiva que impulsa el crecimiento del futsal en Aragua, reafirmando el compromiso institucional con la formación de atletas y el fortalecimiento del deporte en la región.

PRENSA IRDA

FOTO: CORTESÍA