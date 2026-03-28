Gimnastas venezolanas buscan en Bulgaria el boleto a Los Ángeles 2028

CIUDAD MCY.- Las venezolanas Jimena Domínguez y Alejandra Montilla asumirán un nuevo reto internacional en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo en Sofía, Bulgaria, como parte de la ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Esta competencia, que tendrá como sede la Arena 888 Sofía, forma parte de los cuatro eventos oficiales de la serie mundial de gimnasia rítmica del presente año que tienen como criterios clave el proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que eleva su importancia dentro del calendario internacional.

Venezuela participará solo en las pruebas individuales bajo la dirección técnica de la entrenadora rusa Elena Nikolashkina.

Domínguez mantiene un amplio historial de participaciones en mundiales como la Copa del Mundo de Milán 2025, donde terminó en la posición 47 en la clasificación general. Seguidamente, debutó en el Campeonato Mundial de Río de Janeiro, en el que culminó en la casilla 58 del All Round.

Mientras que Montilla culminó en la posición 61 de la Copa del Mundo de Milán en la clasificación general.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA