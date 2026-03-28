Arriba a Caracas embajadora designada de Surinam ante Venezuela

CIUDAD MCY.- Arribó a Caracas la embajadora Georgette García Elías, quien fue designada por la presidenta de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, como jefa de la Misión Diplomática en la República Bolivariana de Venezuela.

García Elías fue recibida en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía por el director general para el Caribe, Gustavo Díaz Aular, en representación de la Cancillería venezolana.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de reforzar la cooperación entre los países, especialmente en materia energética, pesquera, agropecuaria y educativa.

La relación bilateral entre Venezuela y Surinam se ha caracterizado por mantener vínculos estrechos, en búsqueda de consolidar alianzas estratégicas de larga data. Ambos países han impulsado una agenda común de desarrollo integral, con énfasis en la defensa de los principios internacionales y el respeto mutuo.

FUENTE:VTV

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