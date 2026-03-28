INEA activa plan piloto de aplicación digital para zarpe de lanchas

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) impulsa una aplicación móvil para facilitar el trámite de solicitud de zarpes, herramienta que suma más de un año en fase de desarrollo y que ahora funciona mediante un plan piloto, informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello.

Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aclaró que el objetivo de esta plataforma es que el usuario gestione sus permisos directamente desde el teléfono celular para que el proceso resulte mucho más sencillo.

La funcionaria explicó que la herramienta no es de uso obligatorio en esta etapa inicial, ya que el equipo técnico aún realiza pruebas para que la comunidad náutica se familiarice con el sistema de forma progresiva.

La titular de la cartera turística subrayó que los requisitos legales para la navegación se mantienen vigentes y son indispensables para el funcionamiento del nuevo sistema digital. Al respecto, Cabello indicó que los propietarios deben tener los registros de su embarcación al día, así como el permiso del Sistema de Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (SIRRAE) de Inparques en el caso específico de quienes navegan en el Parque Nacional Morrocoy.

La ministra reiteró que el zarpe es un permiso natural que siempre se ha solicitado al INEA, por lo que la aplicación solo busca la modernización de un paso administrativo que ya existe.

Cabello afirmó que la meta final es la consolidación de esta herramienta tecnológica para que la totalidad de los usuarios reporte sus salidas mediante el software, lo cual garantizará un mejor control y seguridad en los espacios acuáticos del país.

Con esta dinámica de trabajo, el Gobierno nacional busca que todos los capitanes y dueños de lanchas registren sus movimientos desde la aplicación de manera eficiente y segura.

FUENTE:VTV

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