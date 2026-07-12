Artistas comunitarios atienden salud emocional infantil en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- Diferentes colectivos artísticos y culturales se desplegaron de forma voluntaria en los campamentos transitorios habilitados por el Estado para ofrecer acompañamiento psicosocial, recreativo y pedagógico a la población infantil afectada por la reciente contingencia sísmica.

En el refugio temporal establecido en el Colegio Andrés Bello de Caracas, espacio que alberga a cerca de 200 personas, el ministerio para la Cultura activó programas especiales orientados a resguardar la salud mental de los niños y las niñas mediante dinámicas didácticas y expresiones artísticas tradicionales.

La iniciativa cuenta con la participación activa de creadores pertenecientes al movimiento de payasos de Venezuela procedentes de regiones como Trujillo, Mérida, Lara y Sucre, quienes se movilizaron por sus propios medios hacia la región capitalina y el litoral central.

Con el respaldo institucional de la Fundación Nacional Niño Simón, este primer contingente de creadores independientes implementó jornadas vivenciales basadas en el juego y la recreación sana para mitigar el impacto emocional del desastre en los menores, logrando transformar el semblante de la infancia en los espacios de resguardo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA