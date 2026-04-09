Asamblea Nacional aprueba Ley Orgánica de Minas

CIUDAD MCY.– La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela sancionó este jueves la Ley Orgánica de Minas, conformada por más de 130 artículos, que tienen como propósito potenciar la actividad minera en todo el país.

Tras un debate este 9 de abril en una sesión ordinaria, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad, en segunda discusión, la propuesta que ahora será remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que se pronunciará sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico.

Al término de la jornada, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, felicitó a todos los sectores que participaron en esta propuesta.

FUENTE: AVN

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