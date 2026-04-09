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Venezuela

Asamblea Nacional designó Fiscal y Defensor del Pueblo

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PorRafael Velásquez

Abr 9, 2026

CIUDAD MCY.- En sesión ordinaria celebrada este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada la designación del ciudadano Larry Devoe como nuevo Fiscal General de la República, conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La designación se concretó tras alcanzar una votación de 275 votos por parte de los parlamentarios, quienes respaldaron la trayectoria de Davoe para asumir la titularidad del Ministerio Público (MP).

El perfil del nuevo Fiscal General, destaca por una sólida formación académica y una vasta trayectoria en la administración pública.

Larry Devoe, posee especialización en ciencias penales y criminológicas, además de maestrías en Derecho Constitucional y en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Iberoamérica.

Con esta designación, el Gobierno Bolivariano ratifica su voluntad inquebrantable de proteger sagradamente los derechos del pueblo venezolano.

EGLÉE GONZÁLEZ LOBATO COMO NUEVA DEFENSORA DEL PUEBLO

 

Mientras fue designada Eglée González Lobato para ejercer el cargo como Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la Asamblea Nacional.

Durante sesión ordinaria del Parlamento, la plenaria aprobó por mayoría evidente la designación, con un total de 275 votos a favor.

«Se designa a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Quisiera felicitar el nivel y la altura con la que se ha llevado este debate», manifestó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras la designación.

Lobato es abogada y experta en Derecho Electoral, doctora en Derecho (2008), especialista en Derecho Administrativo (1994) y autora del libro «Registro Electoral Venezolano» (2012), así como coautora del libro Integridad Electoral publicado por la UCAB (2014).

 

FUENTE: AVN | LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA 

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