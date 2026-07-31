Asamblea Nacional de Cuba aprueba nueva Ley de Vivienda para flexibilizar el sector

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una nueva Ley de Vivienda con la finalidad de modernizar el marco regulatorio y dinamizar la gestión inmobiliaria en el país, la medida busca ofrecer respuestas al déficit habitacional de la isla mediante la ampliación de los derechos de los propietarios y la integración de nuevos actores económicos.

La legislación introduce modificaciones de gran calado respecto a la normativa previa vigente desde 1988.

Entre los cambios principales destaca la autorización a las personas naturales para poseer hasta dos viviendas en propiedad, cifra que excluye los inmuebles destinados a descanso o veraneo legalmente registrados. Asimismo, se pone fin a la confiscación por emigración al eliminar la cláusula que permitía al Estado incautar las propiedades de los ciudadanos que abandonaban el país de forma definitiva.

De igual manera, se reduce la burocracia con la desaparición de las autorizaciones administrativas que limitaban la compraventa, donación, permuta o cesión de inmuebles, y se fomenta la libertad contractual mediante la venia para concertar contratos de comodato y acordar cláusulas libres entre particulares.

El ministro de la Construcción, René Antonio Mesa Villafaña, explicó ante el Parlamento que el texto es el resultado del análisis de tratados internacionales suscritos por Cuba.

Con esta norma, el Gobierno cubano unifica de forma integral decretos y regulaciones dispersas para dar mayor seguridad jurídica a la población.

FUENTE: VTV

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