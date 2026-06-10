Autoridades estiman cielo con nubosidad fragmentada en gran parte del país

CIUDAD MCY.- acompañada de precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas, especialmente en áreas de los estados Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, los Andes y Zulia; sin descartar algunas lluvias débiles y dispersas en zonas montañosas de la Región Central y partes de los Llanos Occidentales. El resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado.

Para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, en horas de la mañana se estima cielo con nubosidad fragmentada con probables lluvias o lloviznas, principalmente sobre áreas de montañas. Después del mediodía se espera un incremento en la nubosidad asociada a precipitaciones variadas.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO: CORTESÍA